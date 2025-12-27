Şanlıurfa'da Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu: 11 Tutuklama

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, mali ve idari usulsüzlük iddiaları üzerine 24 kişi gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda arasında Hürriyetçi Eğitim-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı ile Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli muhasebe birim şefi ve 2 personel'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

Ev ve kurumlarda yapılan aramalarda bilgisayar, cep telefonu, USB bellek ve çeşitli dijital materyaller incelenmek üzere el konuldu.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 11'i tutuklandı, diğer 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşlemler sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

GÖZALTINA ALINAN 24 ŞÜPHELİDEN 11'İ TUTUKLANDI.