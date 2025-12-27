DOLAR
Manisa'da feci kaza: Baba, oğul ve torun toprağa verildi

Manisa Demirci'deki trafik kazasında baba, oğul ve torun hayatını kaybetti; Kula Körez Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandılar.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 15:25
Manisa'da feci kaza: Baba, oğul ve torun toprağa verildi

Manisa'da feci kaza: Baba, oğul ve torun toprağa verildi

Kaza ve can kaybı

Manisa’nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Soner Kapucu yönetimindeki 64 AU 105 plakalı Tofaş marka otomobil ile karşı yönden gelen 06 EUV 371 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Soner Kapucu (24) ve babası Mehmet Kapucu (62) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 8 yaşındaki Mehmet Kapucu ise kaldırıldığı Demirci Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tahliye haberine rağmen yaşanan acı

Ailenin, 11. Yargı Paketi kapsamında Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme sonrası tahliye olan Cüneyt Kapucu’yu teslim almak üzere Kula’dan yola çıktıkları, ancak tahliye olmasına saatler kala gelen acı haberle yıkıldıkları bildirildi. Tahliye olan Cüneyt Kapucu, cenazede baba, kardeş ve evlat acısını bir arada yaşadı ve güçlükle ayakta durdu.

Cenaze töreni ve son yolculuk

Feci kazada yaşamını yitiren Kapucu ailesi için memleketleri Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Körez Mahallesinde cenaze namazı düzenlendi. Ailenin ikamet ettiği evde helallik alınmasının ardından cenazeler Körez Mahalle Camiine getirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen tören sırasında gözyaşları sel oldu.

Kılınan cenaze namazlarının ardından baba, oğul ve torun toprağa verildi. Aynı anda büyük bir üzüntü yaşayan Cüneyt Kapucu, 10 yaşındaki kızı Eslim'in elini bırakmadı. Babası Mehmet, kardeşi Soner ve 8 yaşındaki oğlu Mehmet'i kaybeden acılı baba, 10 yaşındaki kızı Eslim ve 2 yaşındaki oğlu Yiğit ile acısını dindirmeye çalıştı.

Feci kazada yaşamını yitiren baba, oğul ve torun toprağa verildi

Feci kazada yaşamını yitiren baba, oğul ve torun toprağa verildi

