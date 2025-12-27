Korkuteli’de Uyuşturucu Operasyonu: 16 kilo 880 gram skunk, 3 Gözaltı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlendi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Korkuteli ilçesinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele operasyonunda 16 kilo 880 gram skunk ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilere ait ikamet ve araçlarda geniş çaplı arama gerçekleştirdi. Aramalar sonucunda 2 tüfek ile 1 hassas terazi de bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

OPERASYONDA 16 KİLO 880 GRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ