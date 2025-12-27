Korkuteli’de Uyuşturucu Operasyonu: 16 kilo 880 gram skunk, 3 Gözaltı
Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlendi
Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Korkuteli ilçesinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele operasyonunda 16 kilo 880 gram skunk ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilere ait ikamet ve araçlarda geniş çaplı arama gerçekleştirdi. Aramalar sonucunda 2 tüfek ile 1 hassas terazi de bulundu.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
OPERASYONDA 16 KİLO 880 GRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ