Korkuteli’de Uyuşturucu Operasyonu: 16 kilo 880 gram skunk, 3 Gözaltı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın Korkuteli operasyonunda 16 kilo 880 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 15:29
Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlendi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Korkuteli ilçesinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele operasyonunda 16 kilo 880 gram skunk ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilere ait ikamet ve araçlarda geniş çaplı arama gerçekleştirdi. Aramalar sonucunda 2 tüfek ile 1 hassas terazi de bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

