İzmir'de sağanak ve fırtına Karşıyaka'yı felç etti

İzmir'de sabah saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağış ve fırtına, günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Özellikle Karşıyaka ilçesinde etkili olan fırtına, birçok noktada ağaçların devrilmesine ve altyapı sorunlarının gün yüzüne çıkmasına neden oldu.

Mavişehir ve MaviBahçe bölgelerinde fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç kökünden sökülerek devrildi; devrilen ağaçlar tramvay yolunu kapattı ve caddelerde, otoparklarda park halindeki araçlarda maddi hasar oluştu. Yoğun yağış sonucu birçok yol göle dönerken, işe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ulaşımda önemli aksaklıklar yaşandı; tramvay seferleri ağaç devrilmeleri nedeniyle sekteye uğradı. Bölge halkı her yağışlı havada benzer manzaralarla karşılaştıklarını söyleyerek yetkililere tepki gösterdi ve altyapı yetersizliğini sert sözlerle eleştirdi.

Bölge havuza döndü

Bölge sakini Enis Topçuoğlu, yaşanan sıkıntıyı yetkililerle defalarca görüştüklerini ancak kalıcı bir çözüm üretilmediğini belirtti: "Sahilde bu suyun tahliyesi için yapılmış iki adet pompa bulunuyor ancak bu pompaların her yıl düzenli bakımının yapılması gerekiyor. Bakım yapılmadığı için suyun gidebileceği bir yer kalmıyor. Bölge deniz seviyesinin yaklaşık 90 santimetre altında ve deniz tarafında da yaklaşık 2 metre yüksekliğinde duvarlar olduğu için burası adeta bir havuz haline geliyor. Bu nedenle suyu dışarı atabilecek tek sistem bu pompalar ve ben sabahtan beri takip ediyorum, pompalar ancak şimdi çalıştırılmaya başlandı. Eğer sabah saatlerinden itibaren çalışmış olsalardı bu bölgede yaşananlar olmazdı"

Topçuoğlu sorunun tekrarlayan bir mesele olduğunu vurgulayarak, "Özellikle su baskınları ile ağaç devrilmeleri bu sorunun bir sonucu. Biz belediyeye Türkiye’nin en yüksek vergilerinden birini ödüyoruz ancak aldığımız hizmet bunun karşılığını vermiyor. Çoğu zaman biz de çözüm için destek olmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz fakat bugüne kadar bir mutabakat sağlanamadı. Oysa sorunu da çözümünü de biliyoruz ve defalarca anlatıyoruz. Burada milyonlarca lira değerinde araçlar ve evler var, yaşanan su baskınları nedeniyle bu varlıkların değeri de düşüyor. İnsanlarda ’burayı sürekli su basıyor’ algısı oluşuyor ve bu da bölgeye ciddi zarar veriyor"

Kuryeler mağdur

Yağış nedeniyle yolların göle dönmesi motosiklet kurye hizmetlerini de aksattı. Motosikletinin elektrik aksamında sorun oluştuğunu ve çalışamadığını söyleyen kurye Mustafa Murat, altyapı eksikliğine dikkat çekti: "Yani belediyenin bu konuda altyapı çalışmalarını biraz daha ilerletmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu durum sadece bizim için değil, trafikteki herkes ve yayalar için de sıkıntılı. Çok mağdur durumdayız ve şu an çalışamıyoruz."

Mustafa Murat, müşterilere hizmet veremediklerini ve günlerinin boşa gittiğini belirterek şunları ekledi: "Pakete çıkıyorum ama gidemiyorum, bu yüzden müşteri şikayet edecek ve bir de onlarla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Gerçekten kötü ve zor bir gün. Dediğim gibi, su birikintileri yüzünden hiçbir yere gidemiyoruz ve bu sebeple kayma, düşme gibi kazalar da çok oluyor. Müşteri bekliyor ama paket atamıyoruz, dolayısıyla bütün günümüz boşa gidiyor"

Vatandaşların şikayetleri, Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelirken, bölge sakinleri benzer olayların önlenmesi için acil altyapı iyileştirmesi talep ediyor.

İZMİR’DE SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTEREN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA, GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ. ÖZELLİKLE KARŞIYAKA İLÇESİNDE FIRTINA NEDENİYLE ÇOK SAYIDA AĞAÇ DEVRİLİRKEN, VATANDAŞLAR ALTYAPI YETERSİZLİĞİNE İSYAN ETTİ.