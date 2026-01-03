DOLAR
Elazığ'da Peş Peşe Depremler: Baskil 4.7, Sivrice'de Artçılar

Elazığ'ın Baskil ilçesinde saat 20.27'de 4.7 büyüklüğünde deprem; Sivrice'de peş peşe 1.6, 1.2, 2.1 ve 3.4 büyüklüğünde artçılar kaydedildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 21:29
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 21:29
Gelişme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.27'de merkez üssü Elazığ'ın Baskil ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi ve yetkililer tarafından bildirildiği üzere olumsuz bir durum yaşanmadı.

4.7 büyüklüğündeki ana sarsıntının ardından Sivrice merkezli peş peşe artçı depremler gözlendi: 1.6, 1.2, 2.1 ve 3.4 büyüklüğünde.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

