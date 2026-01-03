Elazığ'da Peş Peşe Depremler: Baskil 4.7, Sivrice'de Artçılar

Gelişme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.27'de merkez üssü Elazığ'ın Baskil ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi ve yetkililer tarafından bildirildiği üzere olumsuz bir durum yaşanmadı.

4.7 büyüklüğündeki ana sarsıntının ardından Sivrice merkezli peş peşe artçı depremler gözlendi: 1.6, 1.2, 2.1 ve 3.4 büyüklüğünde.

ELAZIĞ DEPREM