Elazığ'da Tehlikeli Eğlence: Araçla Kızağı Metrelerce Çekti

Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyünde bir kişi, aracına bağladığı kızağı metrelerce çekti; tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 18:22
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 18:26
Baskil ilçesi Doğancık köyünde kayıt altına alındı

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde bir kişinin aracına bağladığı kızağı metrelerce çektiği anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, bir şahıs kızağı araca bağlayarak çekmeye başladı. Kızağın üzerindeki kişi kayarak eğlendi; ancak görüntüler, söz konusu eğlencenin tehlikeli boyutunu ortaya koydu.

Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı ve kayıtlarda tehlikeli davranışın riskleri net şekilde görüldü.

KIZAĞI ARAÇLA ÇEKTİ

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

