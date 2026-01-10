Elazığ'da Tehlikeli Eğlence: Araçla Kızağı Metrelerce Çekti

Baskil ilçesi Doğancık köyünde kayıt altına alındı

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde bir kişinin aracına bağladığı kızağı metrelerce çektiği anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, bir şahıs kızağı araca bağlayarak çekmeye başladı. Kızağın üzerindeki kişi kayarak eğlendi; ancak görüntüler, söz konusu eğlencenin tehlikeli boyutunu ortaya koydu.

Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı ve kayıtlarda tehlikeli davranışın riskleri net şekilde görüldü.

KIZAĞI ARAÇLA ÇEKTİ