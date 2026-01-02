Elazığ’da Teras Yangını: 5 Katlı Binada İtfaiye Müdahalesi

Elazığ’da teras katında yangın

İtfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürüldü

Elazığ’ın Yeni Mahalle Şair Rahmi Sokak adresinde bulunan 5 katlı bir binanın teras katında yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer, yangının henüz bilinmeyen bir nedenle başladığını bildirdi.

