Elazığ’da Teras Yangını: 5 Katlı Binada İtfaiye Müdahalesi

Elazığ Yeni Mahalle Şair Rahmi Sokak'ta, 5 katlı binanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 22:47
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 23:10
Elazığ’da Teras Yangını: 5 Katlı Binada İtfaiye Müdahalesi

Elazığ’da teras katında yangın

İtfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürüldü

Elazığ’ın Yeni Mahalle Şair Rahmi Sokak adresinde bulunan 5 katlı bir binanın teras katında yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer, yangının henüz bilinmeyen bir nedenle başladığını bildirdi.

