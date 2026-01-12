Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Kişi Yaralandı

Elazığ Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi'nde iki aracın çarpıştığı kazada, park halindeki araca da çarpan otomobil sonucu 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 14:36
Kaza Yerinde İlk Müdahale Yapıldı

Elazığ’ın Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi’nde meydana gelen kazada, iki araç çarpıştı. Edinilen bilgiye göre, 41 BR 621 plakalı otomobil ile 23 T 0571 plakalı ticari taksi çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki bir hafif ticari araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralının tedavisi olay yerinde, ambulans içerisinde yapıldı; polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

