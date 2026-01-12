Elazığ Sivrice'de Karda Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

Kurtarma çalışmaları ve uyarılar

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, meteorolojinin uyarı yaptığı kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde etkili olan tipide, Gözeli köyü mevkiinde bazı araçlar kara saplanarak yolda kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri yolu açarak araçlara ulaştı ve araçları saplandığı yerden kurtardı. Çalışmalar sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı ve ekipler bölgede karla mücadele faaliyetlerini sürdürdü.

Ekipler, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve yapılan uyarılara riayet etmeleri gerektiğini belirtti.

