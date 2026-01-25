Elmadağ'da Aç Kalan Tilkiler Şehir Merkezine İndi

Elmadağ'da aç kalan tilkiler şehir merkezine indi

Kış şartları nedeniyle yiyecek arayan tilkiler, sokaklarda görüntülendi

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, kış koşullarının etkisiyle aç kalan tilkiler şehir merkezine inerek yiyecek aradı.

Olay ilçede meydana geldi. Karınca kararınca yiyecek bulma çabası içinde olan tilkilerin sokaklarda yiyecek aradığı anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, hayvanların insan yerleşim alanlarına inme nedeninin kış şartları ve doğal besin kaynaklarının azalması olduğu değerlendiriliyor. Vatandaşların kayıt altına aldığı bu anlar sosyal medyada dikkat çekti.

