Elmadağ'da trafik kazası: İşe giderken 1 kişi hayatını kaybetti, simitleri yere saçıldı

Elmadağ'da Trafik Kazası: İşe Giderken Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Leyla Topaç (35) hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Kaza, Ankara-Kırıkkale yolu Hasanoğlan mevkiinde meydana geldi. İşine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Topaç'a araç çarptı. Kaza sonucu Topaç olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından kadının iş yerinde yemek için aldığı simitlerin yere saçıldığı görüldü. Olay yerine gelen yakınları ise göz yaşlarına boğuldu.

Olayın Ardından

Kaza nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Leyla Topaç'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'NIN ELMADAĞ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.