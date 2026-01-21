Elmalı’da 3 bin 750 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi

Operasyon ve ele geçirilenler

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. Arama, şüpheli M.G. isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde gerçekleştirildi.

Yapılan aramada 2 bin 250 litre kaçak/sahte şarap, bin 500 litre kaçak/sahte rakı, 300 kg anason tohumu, 1 adet damıtma (distile) sistemi, 500 adet boş şişe ve çeşitli üretim malzemeleri ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak adli soruşturma başlattı. Soruşturma devam ederken, operasyonun kaçak ve sahte alkol ticaretiyle mücadelede önemli bir adım olduğu belirtildi.

ANTALYA’NIN ELMALI İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE BİR ADRESTE YAPILAN ARAMADA 3 BİN 750 LİTRE KAÇAK ALKOL VE 300 KİLOGRAM ANASON TOHUMU ELE GEÇİRİLDİ.