Elmalı’da 3 bin 750 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi

Antalya'nın Elmalı ilçesinde jandarma ekipleri M.G.'ye ait adreste 2 bin 250 litre kaçak şarap, bin 500 litre kaçak rakı, 300 kg anason ve üretim ekipmanları ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 09:47
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 09:47
Operasyon ve ele geçirilenler

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. Arama, şüpheli M.G. isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde gerçekleştirildi.

Yapılan aramada 2 bin 250 litre kaçak/sahte şarap, bin 500 litre kaçak/sahte rakı, 300 kg anason tohumu, 1 adet damıtma (distile) sistemi, 500 adet boş şişe ve çeşitli üretim malzemeleri ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak adli soruşturma başlattı. Soruşturma devam ederken, operasyonun kaçak ve sahte alkol ticaretiyle mücadelede önemli bir adım olduğu belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

