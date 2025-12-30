Emet'te Kafa Kafaya Çarpışma: 4 Yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Emet-Hisarcık karayolu Malı mevkiinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada biri 11 aylık bebek olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza ve İlk Müdahale

Kaza, U.T. idaresindeki 16 JZJ 75 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.Y. yönetimindeki 43 ADM 329 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Olay yerine yapılan ihbar üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Emet Belediyesi itfaiye kaza kırım ekibi koordinesinde, Emet Bor ve Hisarcık Belediyesi itfaiye ekiplerinin desteğiyle araçlarda sıkışan yaralılar kurtarıldı.

Yaralıların Durumu ve Soruşturma

Kazada ağır yaralanan sürücüler U.T. ve M.Y. ile M.Y.'nin eşi C.Y. ve 11 aylık bebek A.Y., ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

