Endonezya'da Batı Java toprak kaymasında can kaybı 49'a yükseldi

Endonezya’nın Batı Java eyaletinde geçtiğimiz hafta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi. Olay Bandung Barat bölgesine bağlı Pasir Langu köyünde gerçekleşti.

Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) tarafından yapılan açıklamada, 15 kişinin hâlâ kayıp olduğu ve acil durum müdahale süresinin 6 Şubat'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Yetkililer, geçen Salı günü Endonezya-Papua Yeni Gine sınır devriyesi için düzenlenen eğitim tatbikatı sırasında 23 askerin toprak kaymasına yakalandığını belirtmişti. Endonezya Afet Veri, Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Abdul Muhari, can kaybı sayısının bu askerleri kapsayıp kapsamadığının henüz belli olmadığını ve ekiplerin kimlik belirleme çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

BASARNAS bütçe kesintisine uğratılmıştı

BASARNAS'ın, Çarşamba günü parlamentoda yapılan oturumda hükümet harcamalarının başka programlara yönlendirilmesi planı kapsamında bütçe kesintisine uğradığı biliniyor. Kesintiler, ülke genelindeki artan afet endişeleriyle çelişiyor.

Endonezya, geçen yılın sonlarında Sumatra Adası'ndaki fırtına ve olumsuz hava koşullarına bağlı sel ve toprak kaymalarından ağır etkilendi; söz konusu afetlerde yaklaşık bin 200 kişi hayatını kaybederken, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

JAVA (İHA) - ENDONEZYA’NIN BATI JAVA EYALETİNDE GEÇTİĞİMİZ HAFTA MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 49’A YÜKSELDİ.