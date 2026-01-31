Endonezya'da Batı Java toprak kaymasında can kaybı 49'a yükseldi

Endonezya’nın Batı Java’daki toprak kaymasında can kaybı 49’a yükseldi; 15 kişi kayıp, arama süresi 6 Şubat’a uzatıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 11:26
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 11:26
Endonezya'da Batı Java toprak kaymasında can kaybı 49'a yükseldi

Endonezya'da Batı Java toprak kaymasında can kaybı 49'a yükseldi

Endonezya’nın Batı Java eyaletinde geçtiğimiz hafta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi. Olay Bandung Barat bölgesine bağlı Pasir Langu köyünde gerçekleşti.

Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) tarafından yapılan açıklamada, 15 kişinin hâlâ kayıp olduğu ve acil durum müdahale süresinin 6 Şubat'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Yetkililer, geçen Salı günü Endonezya-Papua Yeni Gine sınır devriyesi için düzenlenen eğitim tatbikatı sırasında 23 askerin toprak kaymasına yakalandığını belirtmişti. Endonezya Afet Veri, Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Abdul Muhari, can kaybı sayısının bu askerleri kapsayıp kapsamadığının henüz belli olmadığını ve ekiplerin kimlik belirleme çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

BASARNAS bütçe kesintisine uğratılmıştı

BASARNAS'ın, Çarşamba günü parlamentoda yapılan oturumda hükümet harcamalarının başka programlara yönlendirilmesi planı kapsamında bütçe kesintisine uğradığı biliniyor. Kesintiler, ülke genelindeki artan afet endişeleriyle çelişiyor.

Endonezya, geçen yılın sonlarında Sumatra Adası'ndaki fırtına ve olumsuz hava koşullarına bağlı sel ve toprak kaymalarından ağır etkilendi; söz konusu afetlerde yaklaşık bin 200 kişi hayatını kaybederken, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

JAVA (İHA) - ENDONEZYA’NIN BATI JAVA EYALETİNDE GEÇTİĞİMİZ HAFTA MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASINDA...

JAVA (İHA) - ENDONEZYA’NIN BATI JAVA EYALETİNDE GEÇTİĞİMİZ HAFTA MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 49’A YÜKSELDİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da alkollü sürücünün polise tepkisi: Ahmet’cim bana 'şuradan git' demen canımı sıktı
2
Sarıkamış'ta Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı
3
Karaman'da 93 Yaşındaki Mehmet Işık Evinde Ölü Bulundu
4
Alanya'da bisikletli magandalar dehşeti: Araç lastiklerini kesip umumi tuvalete zarar verdiler
5
Karaman'da ters yöne giren otomobil köprülü kavşakta kaza yaptı
6
Karaman'da ters yöne giren otomobil köprülü kavşakta kaza yaptı
7
Uludağ'da Telesiyej Arızası: 40 Tatilci JAK ile Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları