Endonezya'da Huzurevi Yangını: Manado'da 16 Ölü

Manado'daki Werdha Damai Huzurevi'nde çıkan yangında 16 kişi yaşamını yitirdi; yetkililer yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:05
Sulawesi Adası'ndaki Werdha Damai Huzurevi'nde çıkan yangın can aldı

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda, Manado kentinde bulunan Werdha Damai Huzurevi'nde çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti.

Huzurevinde bakıcı olarak görev yapan Olva Sumual, binada yaşlıların bulunduğunu ve kompleks genelinde yaklaşık 30 kişinin bulunduğunu bildirdi.

Manado Polis Şefi Irham Halid, düzenlediği basın toplantısında yangının dün gece geç saatlerde çıktığını ve yetkililerin yangının çıkış nedenini hâlen araştırdığını söyledi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor; yangının nedeni resmi açıklama ile netleşmedi.

Endonezya’nın Sulawesi Adası’ndaki Manado şehrinde bulunan Werdha Damai Huzurevi’nde yangın...

Endonezya’nın Sulawesi Adası’ndaki Manado şehrinde bulunan Werdha Damai Huzurevi’nde yangın çıkması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

