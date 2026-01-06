Endonezya Siau Adası'nda Sel: 14 Ölü, 4 Kayıp

Kuzey Sulawesi'de şiddetli yağışlar yıkıma neden oldu

Endonezya'nın Siau Adasında etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 14 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kurtarma ajansının sözcüsü Nuriadin Gumeleng, selde 4 kişinin kayıp olduğunu ve şu ana kadar 18 kişinin yaralandığını bildirdi. Gumeleng, "Daha fazla kayıp olup olmadığını öğrenmek için yerel halktan bilgi toplamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Selde yüzlerce ev ve kamu binası da tahrip oldu. Kuzey Sulawesi Valisi Yulius Selvanus, sellerin yüzlerce evi ve kamu binasını tahrip ettiğini söyledi.

Ülkenin afet risk azaltma ajansının sözcüsü Abdul Muhari, ani seller nedeniyle en az 444 kişinin okul ve kiliselere tahliye edildiğini aktardı. Muhari, "Enkaz ve çamur nedeniyle kapanan yolları temizlemek için bölgeye ekskavatörler gönderildi" dedi.

Kasım ayında Sumatra Adası'nda etkili olan şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarında binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi kayıp olarak bildirilmişti.

