Epstein Belgeleri Açıklandı: 3,5 Milyon Sayfa, 180 Bin Fotoğraf, 2 Bin Video

ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein’e ilişkin 3,5 milyon sayfa, 180 bin fotoğraf ve 2 bin videoyu yayımladı; dosyalarda Musk ve Lutnick bağlantıları yer alıyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 00:45
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 00:45
Epstein Belgeleri Açıklandı: 3,5 Milyon Sayfa, 180 Bin Fotoğraf, 2 Bin Video

Epstein Belgeleri Açıklandı: 3,5 Milyon Sayfa, 180 Bin Fotoğraf, 2 Bin Video

Adalet Bakanlığı yayımladı

ABD Adalet Bakanlığı, cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantılı olarak 3,5 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve 2 bin videoyi kamuoyuna sundu. Açıklama, kurumun şeffaflık yasası kapsamında yaptığı son paylaşım olarak duyuruldu.

Basın toplantısında öne çıkanlar

Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche, bakanlıktaki basın toplantısında dosyaların yayımlanma sürecine ilişkin bilgi verdi. Blanche, yayın için hukukçular ve uzmanlardan oluşan 500’den fazla profesyonelin çalıştığını söyledi. Paylaşılan görsel ve videoların Epstein ile çevresindekiler tarafından çekilen materyalleri kapsadığını, ancak kurbanların teşhis edilmesine yol açabilecek veriler, tıbbi bilgiler ve soruşturmaya zarar verebilecek içeriklerin redakte edildiğini belirtti.

Blanche, redaksiyon sürecinde "Epstein’in eski sevgilisi Ghislaine Maxwell haricindeki tüm kadınların yüzlerinin gizlendiğini fakat hiçbir erkeğin yüzünün gizlenmediğini" açıkladı.

Trump ve şeffaflık iddiaları

Bir gazetecinin, paylaşılan dosyalarda dönemin ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili materyallerin tam olarak yer alıp almadığı sorusuna Blanche şu cevabı verdi: "Sizleri, şeffaflık yasasına riayet ettiğimiz konusunda sizleri temin etmek isterim. Başkan Trump’ı korumadık. Kimseyi korumadık ve korumuyoruz." Blanche, Trump’ın dosyalarda şeffaf olunmasını talep ettiğini ve bakanlığın bu talimatı uyguladığını ifade etti. Ayrıca, Kongre üyelerinin dosyaların redakte edilmemiş hallerini görüntüleyebildiğini söyledi.

Blanche, yayınlamadaki gecikmenin nedenini ise "Epstein’in istismar ettiği kurbanların korunması için itinalı davranılması" olarak açıkladı.

Tepkiler ve mahremiyet kaygıları

Jeffrey Epstein’in mağdurlarından birçoğunun avukatlığını yapan Bradley Edwards, yayımlanan dosyalardaki redaksiyonun yetersiz olduğunu ve çok sayıda kurbanın mahremiyetinin ihlal edildiğini savundu. Edwards, bakanlığın Epstein’in kurbanlarının tam listesine sahip olduğunu ve redaksiyon hatalarının kasıtlı olamayacağını iddia etti.

Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesine erişimde kullanıcıların 18 yaş üstü olduklarını doğrulamaları isteniyor.

Yeni veriler: Lutnick ve Musk yazışmaları

Belgeler incelenmeye devam ederken basına yansıyan ilk veriler arasında, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in 2015’te Jeffrey Epstein’i Hillary Clinton için yapılan bir bağış etkinliğine davet ettiği bulunuyor. E-postalar arasında Lutnick’in Epstein’in asistanıyla iletişime geçerek davette bulunmasına dair yazışmalar yer aldı.

Başka bir e-postada ise 13 Aralık 2013 tarihli yazışmada milyarder iş insanı Elon Musk’ın Epstein’e Karayipler’deki adaya ne zaman gideceklerini sorduğu ortaya çıktı. Musk’ın e-postasında, "Tatilde İngiltere Virjin Adaları yakınlarında Saint Barthelemy Adası’nda olacağım. Ne zaman müsait olursun?" ifadeleri yer aldı. Epstein iki gün sonra yanıtlayarak yılbaşında ziyarete uygun olduğunu belirtti ve "Senin için her zaman yerimiz var" dedi. Yazışmalarda Musk’ın daha sonra "Ayın 2’sinde adaya ne zaman gidelim?" diye sorduğu görüldü.

Kısa hatırlatma: Epstein davası

Cinsel istismar skandalı öncesinde siyasetçiler, finansçılar ve yüksek profilli çevreler arasında aracılık yaptığı belirtilen Jeffrey Epstein, insan kaçakçılığı ve reşit olmayan kız çocuklarının cinsel istismarı suçlamalarıyla yargılanırken 2019 yılında cezaevinde ölü bulunmuş ve intihar ettiği öne sürülmüştü.

Paylaşılan milyonlarca belgenin incelenmesi sürerken, Adalet Bakanlığı ve ilgili taraflardan gelecek ek açıklamalar bekleniyor.

WASHINGTON (İHA) - ABD ADALET BAKANLIĞI, ÜST DÜZEY SİYASETÇİLER VE İŞ İNSANLARIYLA BAĞLANTILARI...

WASHINGTON (İHA) - ABD ADALET BAKANLIĞI, ÜST DÜZEY SİYASETÇİLER VE İŞ İNSANLARIYLA BAĞLANTILARI SKANDALLARA KONU OLAN CİNSEL İSTİSMAR SUÇLUSU JEFFREY EPSTEİN İLE BAĞLANTILI 3,5 MİLYON SAYFA BELGE, 180 BİN FOTOĞRAF VE 2 BİN VİDEO YAYINLADI. YENİ PAYLAŞILAN E-POSTALARDAN BİRİNDE ÜNLÜ MİLYARDER İŞ İNSANI ELON MUSK’IN 2013 YILINDA EPSTEİN’E KARAYİPLER’DEKİ ADASINA NE ZAMAN GİDECEKLERİNİ SORDUĞU ORTAYA ÇIKTI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Sel: Bornova'da Otomobil Gemi Gibi İlerledi
2
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.404 Sentetik Ecza ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
3
Şırnak Beytüşşebap'ta Kardan Mahsur Kalan Hastayı Jandarma Helikopteri Kurtardı
4
Kütahya'da 4 Hırsızlık Olayının Şüphelisi Yakalandı
5
Dalaman'da Bisiklet Kazası: 9 Yaşındaki Birkan Çillimoğlu Hayatını Kaybetti
6
Aksaray'da 3 Yıldır Aranan Şahıs Tutuklandı: 48 Suç Dosyası, 17 Yıl 7 Ay Hapis
7
Hakkari'de 28 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi — 3 gözaltı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları