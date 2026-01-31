Epstein Belgeleri Açıklandı: 3,5 Milyon Sayfa, 180 Bin Fotoğraf, 2 Bin Video

Adalet Bakanlığı yayımladı

ABD Adalet Bakanlığı, cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantılı olarak 3,5 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve 2 bin videoyi kamuoyuna sundu. Açıklama, kurumun şeffaflık yasası kapsamında yaptığı son paylaşım olarak duyuruldu.

Basın toplantısında öne çıkanlar

Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche, bakanlıktaki basın toplantısında dosyaların yayımlanma sürecine ilişkin bilgi verdi. Blanche, yayın için hukukçular ve uzmanlardan oluşan 500’den fazla profesyonelin çalıştığını söyledi. Paylaşılan görsel ve videoların Epstein ile çevresindekiler tarafından çekilen materyalleri kapsadığını, ancak kurbanların teşhis edilmesine yol açabilecek veriler, tıbbi bilgiler ve soruşturmaya zarar verebilecek içeriklerin redakte edildiğini belirtti.

Blanche, redaksiyon sürecinde "Epstein’in eski sevgilisi Ghislaine Maxwell haricindeki tüm kadınların yüzlerinin gizlendiğini fakat hiçbir erkeğin yüzünün gizlenmediğini" açıkladı.

Trump ve şeffaflık iddiaları

Bir gazetecinin, paylaşılan dosyalarda dönemin ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili materyallerin tam olarak yer alıp almadığı sorusuna Blanche şu cevabı verdi: "Sizleri, şeffaflık yasasına riayet ettiğimiz konusunda sizleri temin etmek isterim. Başkan Trump’ı korumadık. Kimseyi korumadık ve korumuyoruz." Blanche, Trump’ın dosyalarda şeffaf olunmasını talep ettiğini ve bakanlığın bu talimatı uyguladığını ifade etti. Ayrıca, Kongre üyelerinin dosyaların redakte edilmemiş hallerini görüntüleyebildiğini söyledi.

Blanche, yayınlamadaki gecikmenin nedenini ise "Epstein’in istismar ettiği kurbanların korunması için itinalı davranılması" olarak açıkladı.

Tepkiler ve mahremiyet kaygıları

Jeffrey Epstein’in mağdurlarından birçoğunun avukatlığını yapan Bradley Edwards, yayımlanan dosyalardaki redaksiyonun yetersiz olduğunu ve çok sayıda kurbanın mahremiyetinin ihlal edildiğini savundu. Edwards, bakanlığın Epstein’in kurbanlarının tam listesine sahip olduğunu ve redaksiyon hatalarının kasıtlı olamayacağını iddia etti.

Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesine erişimde kullanıcıların 18 yaş üstü olduklarını doğrulamaları isteniyor.

Yeni veriler: Lutnick ve Musk yazışmaları

Belgeler incelenmeye devam ederken basına yansıyan ilk veriler arasında, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in 2015’te Jeffrey Epstein’i Hillary Clinton için yapılan bir bağış etkinliğine davet ettiği bulunuyor. E-postalar arasında Lutnick’in Epstein’in asistanıyla iletişime geçerek davette bulunmasına dair yazışmalar yer aldı.

Başka bir e-postada ise 13 Aralık 2013 tarihli yazışmada milyarder iş insanı Elon Musk’ın Epstein’e Karayipler’deki adaya ne zaman gideceklerini sorduğu ortaya çıktı. Musk’ın e-postasında, "Tatilde İngiltere Virjin Adaları yakınlarında Saint Barthelemy Adası’nda olacağım. Ne zaman müsait olursun?" ifadeleri yer aldı. Epstein iki gün sonra yanıtlayarak yılbaşında ziyarete uygun olduğunu belirtti ve "Senin için her zaman yerimiz var" dedi. Yazışmalarda Musk’ın daha sonra "Ayın 2’sinde adaya ne zaman gidelim?" diye sorduğu görüldü.

Kısa hatırlatma: Epstein davası

Cinsel istismar skandalı öncesinde siyasetçiler, finansçılar ve yüksek profilli çevreler arasında aracılık yaptığı belirtilen Jeffrey Epstein, insan kaçakçılığı ve reşit olmayan kız çocuklarının cinsel istismarı suçlamalarıyla yargılanırken 2019 yılında cezaevinde ölü bulunmuş ve intihar ettiği öne sürülmüştü.

Paylaşılan milyonlarca belgenin incelenmesi sürerken, Adalet Bakanlığı ve ilgili taraflardan gelecek ek açıklamalar bekleniyor.

