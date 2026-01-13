Erbaa'da 3 Afgan Göçmen Taşıyan Sürücü Tutuklandı

Olayın Detayları

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzurum'dan İstanbul'a gittiği öğrenilen ve 06 BMH 273 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan sürücüyü durdurdu. Araç, D-100 karayolu ilçe girişindeki uygulama noktasında kontrol edildi.

Yapılan kontrolde, aracın arka koltuğunda 3 Afgan uyruklu kaçak göçmen tespit edildi. Göçmenlerin yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlendi ve işlemleri için emniyete götürüldüler.

Soruşturmada, göçmenlerin toplam 4 bin dolar karşılığında taşındığının belirlendiği bildirildi. Gözaltına alınan sürücü M.Y., emniyetteki ifadesinde iddiaları reddederek göçmenleri Erbaa'da yoldan geçerken tesadüfen aracına aldığını ve ücret almadığını savundu. Kaçak göçmenler ise parayı şoföre vermediklerini, başka bir şahsa ödeme yaptıklarını beyan etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Tokat Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

