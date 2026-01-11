Erbaa'da ahır yangını eve sıçradı

Tokat Erbaa'da Erek Mahallesi'nde çıkan ahır yangını, bitişikteki iki katlı evin çatısına sıçradı; itfaiye yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle söndürdü.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 16:20
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 16:23
Olay ve müdahale

Tokat’ın Erbaa ilçesinde saat 14.30 sıralarında, Erek Mahallesi Selçuklu Caddesi’ndeki R.S.’ye ait ahırda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ahırdan yükselen alevleri fark eden çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğindeki iki katlı evin çatısına sıçradı.

Müdahale sonucu

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

