Erbaa'da ahır yangını eve sıçradı

Olay ve müdahale

Tokat’ın Erbaa ilçesinde saat 14.30 sıralarında, Erek Mahallesi Selçuklu Caddesi’ndeki R.S.’ye ait ahırda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ahırdan yükselen alevleri fark eden çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğindeki iki katlı evin çatısına sıçradı.

Müdahale sonucu

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

ERBAA İLÇESİNDE AHIRDA ÇIKAN YANGIN, BİTİŞİĞİNDEKİ İKİ KATLI EVİN ÇATISINA SIÇRADI.