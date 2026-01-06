Erdemli’de Mutfak Yangını Belediye Personelinin Müdahalesiyle Söndürüldü

Olayın Ayrıntıları

Mersin’in Erdemli ilçesinde, Merkez Mahallesi Hal Caddesi üzerinde bulunan müstakil evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde yaşayan aile, yoğun dumanı fark ederek tedbir amaçlı dışarı çıktı.

Yangını gören yakın binadaki Erdemli Belediyesi personeli, yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaparak alevlerin büyümesini önledi. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı, ancak evde maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı ve olayın çıkış nedeni araştırılıyor.

