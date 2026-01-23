Ereğli'de Akaryakıt İstasyonu Gasbı: Şüpheliler Kameradan Polise Yakalandı

Olayın Detayları

Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde meydana gelen olayda, iki kişi çalışanı tabancayla tehdit ederek kasadaki parayı istedi. Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü gece saat 02.00 sıralarında, Çömlekçi Mahallesi İvriz yolu üzerindeki istasyonda gerçekleşti. Şüpheliler, kasadaki yaklaşık 13 bin lirayi alarak kaçtı.

Soruşturma ve Yakalama

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimlik tespitini yaptı. Kamera görüntülerinde şahısların çalışanları tabancayla tehdit edip paraları alarak ayrıldığı görüldü.

Polisin çalışmasında, şüphelilerin A.K. (27), İ.K. (21) ile onlara yardım ettiği ileri sürülen A.G. (48) ve ismi henüz belirlenemeyen bir arkadaştan oluştuğu belirlendi. Ekipler adres tespiti sonrası şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Soruşturma sırasında, gasp edilen paranın bir kısmının farklı bir petrol istasyonunda harcandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1’i kadın 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gelişmeler, adli süreç tamamlanana kadar takip edilecek.

