Ereğli'de Akaryakıt İstasyonu Gasbı: Şüpheliler Kameradan Polise Yakalandı

Konya Ereğli'de akaryakıt istasyonunda silahlı gasp: yaklaşık 13 bin lira alındı, şüpheliler güvenlik kamerası ve polis operasyonuyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 13:35
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 13:48
Ereğli'de Akaryakıt İstasyonu Gasbı: Şüpheliler Kameradan Polise Yakalandı

Ereğli'de Akaryakıt İstasyonu Gasbı: Şüpheliler Kameradan Polise Yakalandı

Olayın Detayları

Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde meydana gelen olayda, iki kişi çalışanı tabancayla tehdit ederek kasadaki parayı istedi. Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü gece saat 02.00 sıralarında, Çömlekçi Mahallesi İvriz yolu üzerindeki istasyonda gerçekleşti. Şüpheliler, kasadaki yaklaşık 13 bin lirayi alarak kaçtı.

Soruşturma ve Yakalama

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimlik tespitini yaptı. Kamera görüntülerinde şahısların çalışanları tabancayla tehdit edip paraları alarak ayrıldığı görüldü.

Polisin çalışmasında, şüphelilerin A.K. (27), İ.K. (21) ile onlara yardım ettiği ileri sürülen A.G. (48) ve ismi henüz belirlenemeyen bir arkadaştan oluştuğu belirlendi. Ekipler adres tespiti sonrası şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Soruşturma sırasında, gasp edilen paranın bir kısmının farklı bir petrol istasyonunda harcandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1’i kadın 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gelişmeler, adli süreç tamamlanana kadar takip edilecek.

KONYA'NIN EREĞLİ İLÇESİNDE AKARYAKIT İSTASYONUN MARKET BÖLÜMÜNE GELEN 2 KİŞİ SİLAH DOĞRULTTUĞU...

KONYA'NIN EREĞLİ İLÇESİNDE AKARYAKIT İSTASYONUN MARKET BÖLÜMÜNE GELEN 2 KİŞİ SİLAH DOĞRULTTUĞU ÇALIŞANDAN YAKLAŞIK 13 BİN LİRA GASP EDEREK KAÇTI. GASP ŞÜPHELİLERİ, POLİSİN YAPTIĞI ÇALIŞMASI SONUCU YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.

KONYA'NIN EREĞLİ İLÇESİNDE AKARYAKIT İSTASYONUN MARKET BÖLÜMÜNE GELEN 2 KİŞİ SİLAH DOĞRULTTUĞU...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Okul Bahçesinde 17 Yaşındaki Genç Av Tüfeğiyle Ölü Bulundu
2
Sivas'ta Karla Kapanan Köyde Mahsur Kalan Hasta Kurtarıldı
3
Esat Yontunç Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
4
Batman'da Kar Engeline Kepçe: 70 Yaşındaki Hasta Ambulansta
5
Esat Yontunç’a 'Yurt Dışına Çıkış Yasağı' Talebi
6
Uludağ Yangını İddianamesi: FB Usta Birinci Derecede Kusurlu, Jura Otelcilik İkinci

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları