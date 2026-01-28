Ereğli'de Kamyon Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Konya Ereğli'de kontrolden çıkan 07 CIV 627 plakalı kamyon devrildi; sürücü E.K. ve bir yolcu yaralandı, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 18:40
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 18:40
Kaza Bulgurluk Mahallesi mevkiinde, saat 15.15'te meydana geldi

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Konya Adana karayolu üzeri Bulgurluk Mahallesi mevkiinde saat 15.15 sıralarında bir kamyon devrildi.

Edinilen bilgiye göre, sürücü E.K. idaresindeki 07 CIV 627 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan bir yolcu olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

