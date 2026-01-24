Ereğli'de Otomobil Tıra Saplandı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti — Güvenlik Kamerası Kaydetti

Ereğli'de Otomobil Tıra Saplandı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, kavşaktan dönen tıra arkadan çarpan otomobilde iki kişi hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza Detayları

Kaza, sabah saatlerinde 05.00 sıralarında Ereğli-Alaplı karayolu Potbaşı ışıkları mevkiinde gerçekleşti. Berkan M. (26) idaresindeki 67 UG 612 plakalı otomobil, Topçalı Mahallesi istikametinden dönüş yapan Ersin Terzi (49) idaresindeki 34 BTY 351 plakalı çekiciye bağlı 67 TN 612 plakalı dorseye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girerek adeta demir yığınına döndü. Kaza anı, bölgedeki güvenlik kameralarına kaydedildi.

Müdahale ve Yaralılar

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde, otomobilin yan koltuğunda ve arka bölümünde bulunan Murat Güllü (37) ile Harun Mutlu (30)'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Berkan M. ise kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Cenaze Töreni

Aynı mahalleden arkadaş oldukları öğrenilen Murat Güllü ve Harun Mutlu için Aşağı Doğancılar Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gözyaşları arasında kılınan cenaze namazının ardından iki gencin cenazeleri Aşağı Doğancılar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berkan M.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

