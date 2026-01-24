Ereğli'de Otomobil Tıra Saplandı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti — Güvenlik Kamerası Kaydetti

Ereğli-Alaplı karayolunda sabah 05.00'te tıra çarpan otomobilde Murat Güllü ve Harun Mutlu yaşamını yitirdi; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 16:44
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 17:09
Ereğli'de Otomobil Tıra Saplandı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti — Güvenlik Kamerası Kaydetti

Ereğli'de Otomobil Tıra Saplandı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, kavşaktan dönen tıra arkadan çarpan otomobilde iki kişi hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza Detayları

Kaza, sabah saatlerinde 05.00 sıralarında Ereğli-Alaplı karayolu Potbaşı ışıkları mevkiinde gerçekleşti. Berkan M. (26) idaresindeki 67 UG 612 plakalı otomobil, Topçalı Mahallesi istikametinden dönüş yapan Ersin Terzi (49) idaresindeki 34 BTY 351 plakalı çekiciye bağlı 67 TN 612 plakalı dorseye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girerek adeta demir yığınına döndü. Kaza anı, bölgedeki güvenlik kameralarına kaydedildi.

Müdahale ve Yaralılar

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde, otomobilin yan koltuğunda ve arka bölümünde bulunan Murat Güllü (37) ile Harun Mutlu (30)'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Berkan M. ise kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Cenaze Töreni

Aynı mahalleden arkadaş oldukları öğrenilen Murat Güllü ve Harun Mutlu için Aşağı Doğancılar Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gözyaşları arasında kılınan cenaze namazının ardından iki gencin cenazeleri Aşağı Doğancılar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berkan M.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİNDE KAVŞAKTAN DÖNEN TIRA ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİLDE HAYATINI KAYBEDEN...

ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİNDE KAVŞAKTAN DÖNEN TIRA ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİLDE HAYATINI KAYBEDEN MURAT GÜLLÜ (37) İLE HARUN MUTLU (30) TOPRAĞA VERİLDİ.

ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİNDE KAVŞAKTAN DÖNEN TIRA ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİLDE HAYATINI KAYBEDEN...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 3 bin 500 Litre Motorin ve 96 Sentetik Hap Ele Geçirildi
2
Antalya'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Ağabeyini Öldürdü, Yenge Yaralandı
3
Adana'da kurt köpeklerinin saldırısı kamerada — Küçük köpekle yürüyen kadını yere düşürdüler
4
Karamürsel'de tersane işçilerinin kaldığı evde yangın söndürüldü
5
Gaziantep'te Kayıp Kişi Araçta Ölü Bulundu — Zanlı Tutuklandı
6
Aksaray'da Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarpıp Kaputunda Yangın Çıkardı, Sürücü Kaçtı
7
Gaziantep-Kahramanmaraş Karayolunda Kar Esareti: Kilometrelerce Araç Kuyruğu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları