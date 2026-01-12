Ereğli'de taksi şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Konya Ereğli'de direksiyon başında kalp krizi geçiren taksi şoförü Mehmet Kılıç (65), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:52
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:52
Gülbahçe Mahallesi Üçgöz Kavşağı'nda kaza

Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeyken kalp krizi geçiren taksi sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Ereğli ilçesi Gülbahçe Mahallesi Üçgöz Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 ETT 09 plakalı ticari taksi sürücüsü Mehmet Kılıç (65) seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

Kontrolden çıkan araç aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçiren sürücüye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan sürücü, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

