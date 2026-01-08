Ereğli’de Uyuşturucu Operasyonu: 24 bin 648 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonu

Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen operasyonda, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri önemli bir yakalamaya imza attı.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, şüphelilerin Mersin ve Adana illerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri satacakları bilgisi üzerine harekete geçildi.

Ekiplerin belirlediği 5 adres ve 4 araçta eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1.7 milyon lira olan 24 bin 648 adet sentetik ecza ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 250 bin lira para ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu.

Operasyonda yakalanan 4 şahıstan 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ereğli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 4 KİŞİDEN 1’İ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLİRKEN, 24 BİN 648 SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ.