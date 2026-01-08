Ereğli’de Uyuşturucu Operasyonu: 24 bin 648 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1.7 milyon lira olan 24 bin 648 sentetik ecza ve 250 bin lira para ele geçirildi; 1 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 17:02
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 17:02
Konya İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonu

Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen operasyonda, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri önemli bir yakalamaya imza attı.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, şüphelilerin Mersin ve Adana illerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri satacakları bilgisi üzerine harekete geçildi.

Ekiplerin belirlediği 5 adres ve 4 araçta eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1.7 milyon lira olan 24 bin 648 adet sentetik ecza ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 250 bin lira para ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu.

Operasyonda yakalanan 4 şahıstan 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ereğli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

