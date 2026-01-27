Eskişehir'de Onlarca Hırsızlıkta Şüpheli H.A. Yakalandı

Eskişehir'de Onlarca Hırsızlık: Şüpheli H.A. Yakalandı

Asayiş ekipleri kısa sürede çözdü

Eskişehir’de Ocak ayı içinde onlarca kez hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen şüphelinin görüntüleri güvenlik kameralarına yansırken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede şahsı yakaladı.

Alınan bilgilere göre, farklı tarihlerde ve adreslerde gerçekleştirilen olaylarda; iş yerleri, park halindeki araçlar ve ikamet bahçelerinden bakır malzeme, nakit para, araç parçaları ve bisiklet çalındığı, ayrıca mala zarar verildiği tespit edildi. Meydana gelen olaylarda toplam maddi zararın yaklaşık 150 bin olduğu belirtildi.

Yürütülen kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda tüm olayların şüphelisinin H.A. olduğu tespit edildi. Kısa sürede yakalanan şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, şüphelinin karıştığı iki ayrı olayın güvenlik kameralarına yansıdığı görüldü.

