Eskişehir'de Onlarca Hırsızlıkta Şüpheli H.A. Yakalandı

Eskişehir'de Ocak ayında onlarca hırsızlığa karıştığı iddia edilen şüpheli H.A., güvenlik kameraları ve çalışmalarla tespit edilip yakalandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:25
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 16:25
Eskişehir'de Onlarca Hırsızlıkta Şüpheli H.A. Yakalandı

Eskişehir'de Onlarca Hırsızlık: Şüpheli H.A. Yakalandı

Asayiş ekipleri kısa sürede çözdü

Eskişehir’de Ocak ayı içinde onlarca kez hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen şüphelinin görüntüleri güvenlik kameralarına yansırken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede şahsı yakaladı.

Alınan bilgilere göre, farklı tarihlerde ve adreslerde gerçekleştirilen olaylarda; iş yerleri, park halindeki araçlar ve ikamet bahçelerinden bakır malzeme, nakit para, araç parçaları ve bisiklet çalındığı, ayrıca mala zarar verildiği tespit edildi. Meydana gelen olaylarda toplam maddi zararın yaklaşık 150 bin olduğu belirtildi.

Yürütülen kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda tüm olayların şüphelisinin H.A. olduğu tespit edildi. Kısa sürede yakalanan şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, şüphelinin karıştığı iki ayrı olayın güvenlik kameralarına yansıdığı görüldü.

ESKİŞEHİR’DE OCAK AYI İÇERİSİNDE ONLARCA KEZ HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞTIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHE...

ESKİŞEHİR’DE OCAK AYI İÇERİSİNDE ONLARCA KEZ HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞTIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHE GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIRKEN, ASAYİŞ EKİPLERİ TARAFINDAN KISA SÜREDE YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sedef Kabaş Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı — Yurt Dışına Çıkış Yasağı ve Haftada 2 Gün İmza
2
Sakarya'da 8 milyon kaçak makaron TEM'de yakalandı
3
Halit Ergül'ün Yeni Usulsüzlüğü Ortaya Çıktı: İnşaat Mühürlendi
4
Elazığ'da Depremde Hasar Gören 5 Katlı Bina İş Makinesiyle Yıkıldı
5
Bağcılar'da Çekici Dehşeti: 4 Yaralı, Kaza Kamerada
6
Gaziantep'te Yol Verme Kavgası: 2 Kardeşi Yaralayan Şüpheli Tutuklandı
7
Mersin Tarsus'ta Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları