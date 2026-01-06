Erzin'de Acer Fresh Yangını: 19 Yaşındaki İşçi Dumandan Öldü

Erzin'de Acer Fresh narenciye fabrikasında çıkan yangında 19 yaşındaki işçi Salih Yatsugey dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi; 60 işçi tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:03
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:27
Hürriyet Mahallesi'ndeki fabrikada alevler kısa sürede yayıldı

Hatay'ın Erzin ilçesinde bulunan Acer Fresh isimli narenciye paketleme fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine polis, ambulans ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle fabrikadaki 60 işçi güvenli şekilde tahliye edildi ve alevlere müdahale edildi.

Yangın sırasında dumandan etkilenerek fenalaşan 19 yaşındaki Salih Yatsugey, iş arkadaşlarının anlattıklarına göre yangını fark edip arkadaşlarını uyandırdıktan sonra pantolonunu giymek için geri döndüğü sırada dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yatsugey, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili ilk belirlemeler ve işçi ifadeleri basına yansıdı ancak resmi soruşturma detayları henüz paylaşılmadı.

