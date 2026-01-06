Erzin'de Acer Fresh Yangını: 19 Yaşındaki İşçi Dumandan Öldü

Erzin'de Acer Fresh Yangını: 19 Yaşındaki İşçi Dumandan Etkilenerek Öldü

Hürriyet Mahallesi'ndeki fabrikada alevler kısa sürede yayıldı

Hatay'ın Erzin ilçesinde bulunan Acer Fresh isimli narenciye paketleme fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine polis, ambulans ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle fabrikadaki 60 işçi güvenli şekilde tahliye edildi ve alevlere müdahale edildi.

Yangın sırasında dumandan etkilenerek fenalaşan 19 yaşındaki Salih Yatsugey, iş arkadaşlarının anlattıklarına göre yangını fark edip arkadaşlarını uyandırdıktan sonra pantolonunu giymek için geri döndüğü sırada dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yatsugey, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili ilk belirlemeler ve işçi ifadeleri basına yansıdı ancak resmi soruşturma detayları henüz paylaşılmadı.

HATAY'IN ERZİN İLÇESİNDE NARENCİYE PAKETLEME FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA ALEVLERİN YÜKSELDİĞİNİ FARK EDEN VE ARKADAŞLARINI UYANDIRDIKTAN SONRA PANTOLONUNU GİYMEK İÇİN GERİ DÖNEN 19 YAŞINDAKİ İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENEREK ÖLDÜ.