Erzin'de Araçta 510 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Hatay Emniyeti kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenledi

Hatay’ın Erzin ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olay, Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesinde gerçekleşti. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında arama yaptı ve kaçak olduğu belirlenen sigaralara el koydu.

Araçta bulunan N.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

ERZİN’DE DURDURULAN ARAÇTAN 510 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ÇIKTI