Erzin'de Narenciye Fabrika Yangını: 19 Yaşındaki İşçi Salih Yatsugey Yaşamını Yitirdi

Hatay Erzin'de Acer Fresh fabrikasındaki yangında 19 yaşındaki işçi Salih Yatsugey dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi; 60 işçi tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 13:20
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 13:20
Olayın seyri ve müdahale

Hatay'ın Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Acer Fresh isimli narenciye paketleme fabrikasında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sardı.

Yangını fark eden işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede gelerek müdahale etti ve fabrikanın içindeki 60 işçiyi tahliye etti.

Kurban ve tanık anlatımı

Dumandan etkilenen 19 yaşındaki Salih Yatsugey, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlk belirlemelere ve diğer işçilerin ifadelerine göre Yatsugey, yangını fark ederek arkadaşlarını uyandırdıktan sonra pantolonunu giymek için geri döndü ve bu sırada dumandan etkilenerek fenalaştı.

