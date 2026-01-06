Erzin'de Narenciye Fabrika Yangını: 19 Yaşındaki İşçi Salih Yatsugey Yaşamını Yitirdi

Erzin'de Narenciye Fabrika Yangını: 19 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

Olayın seyri ve müdahale

Hatay'ın Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Acer Fresh isimli narenciye paketleme fabrikasında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sardı.

Yangını fark eden işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede gelerek müdahale etti ve fabrikanın içindeki 60 işçiyi tahliye etti.

Kurban ve tanık anlatımı

Dumandan etkilenen 19 yaşındaki Salih Yatsugey, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlk belirlemelere ve diğer işçilerin ifadelerine göre Yatsugey, yangını fark ederek arkadaşlarını uyandırdıktan sonra pantolonunu giymek için geri döndü ve bu sırada dumandan etkilenerek fenalaştı.

