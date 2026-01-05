Erzincan’da 28 Aranan Şahıs Yakalandı — 17 Kişinin 44 Yıl 10 Ay 7 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası Var

Operasyon ve Yakalama

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda, toplam 28 kişi yakalandı. Yakalananlar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunanlar

Operasyonda 17 şahıs gözaltına alındı. Bu kişilerle ilgili toplam 44 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi. Yakalananlar arasında; 12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı, gece vakti yağma, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, kamu kurum ve kuruluşlarından eşya hırsızlığı, silahla tehdit, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve mala zarar verme suçlarından hüküm giymiş şahısların bulunduğu ifade edildi.

İfade Arayanlar ve Adli Para Cezası Olanlar

Ek olarak, ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan 9 şahıs yakalandı. Bu kişiler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, çocuğun cinsel istismarı, bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret ve kasten öldürme gibi suçlardan aranma kaydı bulunduğu bildirildi.

Ayrıca, kamu malına zarar verme ile ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma suçlarından adli para cezası bulunan 2 şahsın da tespit edilerek işlem yapıldığı kaydedildi.

Sonuç

Yakalanan toplam 28 şahısın, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildiği belirtildi.

