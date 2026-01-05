DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Erzincan’da 28 Aranan Şahıs Yakalandı — 17 Kişinin 44 Yıl 10 Ay 7 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası Var

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü operasyonunda çeşitli suçlardan aranan toplam 28 kişi yakalandı ve adli makamlara sevk edildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:46
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:46
Erzincan’da 28 Aranan Şahıs Yakalandı — 17 Kişinin 44 Yıl 10 Ay 7 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası Var

Erzincan’da 28 Aranan Şahıs Yakalandı — 17 Kişinin 44 Yıl 10 Ay 7 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası Var

Operasyon ve Yakalama

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda, toplam 28 kişi yakalandı. Yakalananlar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunanlar

Operasyonda 17 şahıs gözaltına alındı. Bu kişilerle ilgili toplam 44 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi. Yakalananlar arasında; 12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı, gece vakti yağma, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, kamu kurum ve kuruluşlarından eşya hırsızlığı, silahla tehdit, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve mala zarar verme suçlarından hüküm giymiş şahısların bulunduğu ifade edildi.

İfade Arayanlar ve Adli Para Cezası Olanlar

Ek olarak, ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan 9 şahıs yakalandı. Bu kişiler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, çocuğun cinsel istismarı, bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret ve kasten öldürme gibi suçlardan aranma kaydı bulunduğu bildirildi.

Ayrıca, kamu malına zarar verme ile ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma suçlarından adli para cezası bulunan 2 şahsın da tespit edilerek işlem yapıldığı kaydedildi.

Sonuç

Yakalanan toplam 28 şahısın, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildiği belirtildi.

ERZİNCAN’DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 28 ŞAHIS DÜZENLENEN OPERASYONDA YAKALANDI

ERZİNCAN’DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 28 ŞAHIS DÜZENLENEN OPERASYONDA YAKALANDI

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da 555 öğrenciye güvenlik ve trafik eğitimi
2
Edirne Naipyusuf’ta Ev Yangını: Bahçe Hortumuyla İlk Müdahale, 1 Yaralı
3
Burdur'da Ahır Yangını: Gölhisar Yusufça'da Ciddi Hasar
4
Adana'da Markete 2 Milyon Lira Haraç İsteği Sonrası Silahlı Saldırı İddiası
5
Elif Kumal’ın Aracı Yukarıyapıcı Göleti’nde: 8 Metre Derinlikte Cansız Beden Bulundu
6
Bolu OSB'de mobilya fabrikasında yangın: İşçiler müdahale etti
7
Isparta Şarkikaraağaç'ta Trafik Kazası: İki Sürücü Hafif Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları