Erzincan'da Güvenli Okul Uygulamaları: Okul Çevrelerinde Denetim

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Çocuk Şube koordinesinde İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulu ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde 'Güvenli Okul Uygulamaları' denetimi yaptı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 08:38
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 08:38
Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından, çocuk ve gençlerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmesi amacıyla okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimin Kapsamı

Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, bağlı ekiplerin katılımıyla "Güvenli Okul Uygulamaları" kapsamında denetimler yapıldı.

Uygulama çerçevesinde İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulu ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve çevresinde kontroller gerçekleştirildi.

Bulgular ve Amaç

Denetimlerde okulla ilgisi olmayan şahısların okul çevresinden uzaklaştırılması sağlandı; ayrıca okul çevresinde faaliyet gösteren iş yerleri de kontrol edildi.

Yapılan çalışmalarla çocuk ve gençlerin güvenli bir eğitim ortamında bulunmaları hedeflendi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Güvenli bir eğitim ortamı için uygulamalarımız devam edecektir" açıklamasında bulundu.

