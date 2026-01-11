Erzincan'da Kar ve Tipi Ulaşıma Engel: 328 Köy Yolu Kapandı

Erzincan’da kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 328 köy yolu kapandı; ekipler 92 personel ve iş makineleriyle öncelikli güzergâhlarda yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 13:34
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 13:43
Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kent genelinde 328 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kapanan yolların dağılımı

Yetkililerden alınan bilgiye göre kapanan köy yollarının dağılımı şu şekilde: Merkez 59, Refahiye 32, Çayırlı 18, Kemah 40, Otlukbeli 5, İliç 58, Kemaliye 28, Tercan 65 ve Üzümlü 23.

Karla mücadele çalışmaları

Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri yoğun çalışma yürütüyor. Karla mücadele kapsamında kullanılan araç ve personel sayıları şöyle: 14 greyder, 3 dozer, 10 loader, 7 beko loader ve 1 bıçaklı kamyon ile toplam 92 personel görevlendirildi. Yetkililer, çalışmaların öncelikle acil ihtiyaç bulunan güzergâhlarda sürdürüldüğünü belirtti.

Hava durumu ve uyarılar

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin edildi. Erzincan ve çevresinde kar yağışının yer yer kuvvetli olabileceği; sabah ve gece saatlerinde ise buzlanma, don ve pus olaylarının görülebileceği bildirildi.

Yetkililer, buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi konusunda tedbirli olunması çağrısında bulundu.

