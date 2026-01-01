Erzincan'da Kış ve Yılbaşı Tedbirleri: 290 Araç, 1800 Personel Hazır

Erzincan'da Kış ve Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, vali yardımcıları ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla AFAD Toplantı Salonu’nda Kış ve Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, 2026 yılının huzur, güven ve esenlik içinde karşılanabilmesi ile meteorolojiden gelen uyarılar doğrultusunda yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı alınan tedbirler ele alındı.

Toplantının Amacı ve Değerlendirmeler

Toplantıda; olası yollarda kalma durumlarına karşı ulaşım, gıda, konaklama, yolların açık tutulması ve benzeri konularda yapılan planlamalar değerlendirildi. Erzincan genelinde kış şartlarının herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için Valilik koordinesinde gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığı vurgulandı.

Seferberlik: Araç ve Personel Dağılımı

İl genelinde asayiş ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Emniyet, Jandarma ve Belediye birimleri 290 araç ve 1800 personel ile görev yapacak. Acil Sağlık Hizmetleri 51 araç ve 85 personel, 112 Acil Çağrı Merkezi 27 personel, AFAD ve itfaiye birimleri 26 araç ve 65 personel, Karayolları Şube Şefliği 95 araç ve 254 personel ile sahada olacak.

Yurt, Yardım ve İkram Hazırlıkları

Olası yolda kalma durumlarına karşı KYK yurtlarında 1000 kişiyi misafir edecek şekilde planlama yapıldı. Erzincan Belediyesi, AFAD, Kızılay ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğiyle 750 çanta (battaniye ve kumanya) hazırlandı. Ayrıca yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşlara, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 24 saat esasına göre sıcak çorba ikramı yapılması için gerekli hazırlıkların tamamlandığı ifade edildi.

Altyapı ve İlgili Kuruluşların Hazırlıkları

Toplantıda telekomünikasyon, elektrik, su ve doğalgaz altyapısında yaşanabilecek olası arızalara karşı ilgili kuruluşlar tarafından gerekli planlamaların yapıldığı da vurgulandı.

