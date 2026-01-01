DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.764.569,23 0,03%

Erzincan'da Kış ve Yılbaşı Tedbirleri: 290 Araç, 1800 Personel Hazır

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında Erzincan'da yapılan toplantıda, 2026 yılı için yoğun kar ve olumsuz hava koşullarına karşı kapsamlı tedbirler kararlaştırıldı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 08:51
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 08:51
Erzincan'da Kış ve Yılbaşı Tedbirleri: 290 Araç, 1800 Personel Hazır

Erzincan'da Kış ve Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, vali yardımcıları ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla AFAD Toplantı Salonu’nda Kış ve Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, 2026 yılının huzur, güven ve esenlik içinde karşılanabilmesi ile meteorolojiden gelen uyarılar doğrultusunda yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı alınan tedbirler ele alındı.

Toplantının Amacı ve Değerlendirmeler

Toplantıda; olası yollarda kalma durumlarına karşı ulaşım, gıda, konaklama, yolların açık tutulması ve benzeri konularda yapılan planlamalar değerlendirildi. Erzincan genelinde kış şartlarının herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için Valilik koordinesinde gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığı vurgulandı.

Seferberlik: Araç ve Personel Dağılımı

İl genelinde asayiş ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Emniyet, Jandarma ve Belediye birimleri 290 araç ve 1800 personel ile görev yapacak. Acil Sağlık Hizmetleri 51 araç ve 85 personel, 112 Acil Çağrı Merkezi 27 personel, AFAD ve itfaiye birimleri 26 araç ve 65 personel, Karayolları Şube Şefliği 95 araç ve 254 personel ile sahada olacak.

Yurt, Yardım ve İkram Hazırlıkları

Olası yolda kalma durumlarına karşı KYK yurtlarında 1000 kişiyi misafir edecek şekilde planlama yapıldı. Erzincan Belediyesi, AFAD, Kızılay ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğiyle 750 çanta (battaniye ve kumanya) hazırlandı. Ayrıca yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşlara, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 24 saat esasına göre sıcak çorba ikramı yapılması için gerekli hazırlıkların tamamlandığı ifade edildi.

Altyapı ve İlgili Kuruluşların Hazırlıkları

Toplantıda telekomünikasyon, elektrik, su ve doğalgaz altyapısında yaşanabilecek olası arızalara karşı ilgili kuruluşlar tarafından gerekli planlamaların yapıldığı da vurgulandı.

ERZİNCAN’DA KIŞ VE YILBAŞI TEDBİRLERİ MASAYA YATIRILDI

ERZİNCAN’DA KIŞ VE YILBAŞI TEDBİRLERİ MASAYA YATIRILDI

ERZİNCAN’DA KIŞ VE YILBAŞI TEDBİRLERİ MASAYA YATIRILDI

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da kadınlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
2
Bursa'da 2026'nın İlk Sabah Namazı Ulucami'de Kar Altında Kılındı
3
Çermik’te Karda Mahsur Kalan Ambulans, Belediye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
4
Mardin Nusaybin’de Kopan Elektrik Teli Gençlerin Üzerine Düştü — Yaralanma Yok
5
Hatay'da Karla Kaplanan Fayanslar Kaydırdı — Güvenlik Kamerası Düşme Anlarını Yakaladı
6
Çorum'da Yılbaşı Güvenliği: Bin 271 Emniyet ve Jandarma Personeli Görevde
7
Antalya'da Market Hırsızı 3 Çalışanı Bıçakla Yaraladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları