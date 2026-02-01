Erzincan'da Otomobil Şarampole Uçtu: 1 Yaralı

Kaza ve İlk Müdahale

Erzincan'da, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği bir otomobil şarampole uçtu. Olay, Bayrak Mahallesi Aydın Cengiz Caddesi üzerinde meydana geldi.

Olayla ilgili olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Havalimanı Yolu Yoğurtlu TOKİ Kavşağı mevkiinde trafik kazası olduğu yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri kısa sürede sevk edildi.

Kaza Detayları ve Güvenlik Tedbirleri

Olay yerindeki incelemede, 24 plakalı aracın sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki araziye uçtuğu tespit edildi. İtfaiye ekipleri, araçtaki LPG tankını güvenlik amacıyla iptal ederek yangın ve olası risklere karşı gerekli tedbirleri aldı.

Kaza sonucunda yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

