Manavgat'ta otel otoparkında başından vurulmuş erkek cesedi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel otoparkında başından vurulmuş halde bulunan Melih A.S.'nin cesedi, inceleme sonrası Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 21:22
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 21:22
Güvenlik kamerası görüntüleri ve soruşturma sürüyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin otoparkında, başından vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

Olay, akşam saat 17.30 sıralarında, Side Mahallesi 1542. Sokakta bulunan otelin otoparkında olduğuna dair 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine ortaya çıktı. İhbarın ardından 112 sağlık ekipleri ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Side Jandarma Karakolu ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, açık otoparkın köşesinde, yoldan geçenlerin göremeyeceği bir noktada yerde yatan şahsın başından silahla vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybeden kişinin Melih A.S. olduğu bildirildi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından, cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili olarak, şahsın sabah saat 05.30 sıralarında olay yerine geldiği anlar otelin güvenlik kamerasına yansırken, soruşturmada şahsın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma ve delil incelemeleri devam ediyor.

