Erzincan'da Suç Oranları Düştü: Vali Aydoğdu 2025 Asayiş Raporunu Açıkladı

Vali Aydoğdu 2025 Asayiş Raporunu Açıkladı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 2025 yılına ilişkin asayiş ve güvenlik verilerini düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı. Toplantıda; terörle mücadele, asayiş olayları, uyuşturucuyla mücadele, trafik denetimleri, düzensiz göç ve siber suçlar başta olmak üzere çok sayıda başlığa ilişkin veriler açıklandı.

Terör ve operasyonlar

Vali Aydoğdu, 2025 yılı içinde kent genelinde terör örgütlerine yönelik 49 operasyon gerçekleştirildiğini ve bu operasyonlar kapsamında 54 kişinin adli makamlara sevk edildiğini bildirdi.

Kişilere karşı suçlar

Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kategorisinde 2024 yılında 2.512 olay yaşanırken, 2025’te bu sayı yüzde 7 azalarak 2.340 oldu. Her iki yılda da olayların tamamı aydınlatılarak yüzde 100 başarı sağlandı.

Mal varlığına karşı suçlar

Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta 2024’te 355, 2025’te 279 olay meydana geldi; bu alanda yüzde 21,7 düşüş kaydedildi. 2025 yılı aydınlatma oranı yüzde 98,6 olarak bildirildi. Ayrıca otodan hırsızlık, kapkaç, yankesicilik ve motosiklet hırsızlığı olaylarının 2025 yılı boyunca hiç yaşanmadığı açıklandı.

Aranan şahıslar ve yakalamalar

2025 yılı içinde yürütülen çalışmalar sonucunda; 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 597, 5-10 yıl arası cezası bulunan 37, 10 yıl ve üzeri cezası bulunan 16 kişi olmak üzere toplam 650 aranan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca 2.055 kişi hakkında ifade işlemi yapıldı.

Ruhsatsız silah ve organize suç

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı kapsamında 2025 yılında ele geçirilen silah sayısı toplam 313 olarak açıklandı: 105 tabanca, 72 kurusıkı tabanca, 6 uzun namlulu silah ve 130 av tüfeği. Bu kapsamda 386 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Vali Aydoğdu, organize suç kapsamında herhangi bir olay yaşanmadığını vurguladı.

Uyuşturucuyla mücadele

Uyuşturucu imal ve ticareti kapsamında 82 operasyon düzenlenirken, 115 kişi gözaltına alındı ve 52 kişi tutuklandı. Kullanıcılık ve diğer suçlar kapsamında ise 324 olayda 356 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 38 kilo 651 gram uyuşturucu madde, 3.380 kök kenevir ve 8.771 adet sentetik ecza yer aldı.

Siber suçlar ve trafik

Siber suçlarla mücadele kapsamında 2025 yılı içinde 777 şahıs ve sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldı. Trafik kazalarında can kayıplarında düşüş görülürken, 2024 yılında olay yerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 32 iken 2025’te bu sayı 9 oldu. Denetlenen araç sayısı yüzde 8,4 artarak 665.393'e ulaştı.

Düzensiz göçle mücadele

2025 Aralık ayı sonu itibarıyla Erzincan’da geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 106 olarak açıklandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 79 operasyon yapılırken, 40 organizatör tutuklandı ve 77 araç el konuldu. Mobil göç noktalarında yapılan 4.541 kimlik denetiminde 5 düzensiz göçmen tespit edildi.

Vali Aydoğdu'nun paylaştığı veriler, 2025 yılında Erzincan'da asayiş ve güvenlik alanında kayda değer bir azalma ve etkin operasyonel sonuçlar ortaya koydu.

