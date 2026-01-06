Erzincan'da Suç Oranları Düştü: Vali Aydoğdu 2025 Asayiş Raporunu Açıkladı

Vali Hamza Aydoğdu, 2025 asayiş raporunu açıkladı; suç oranlarında düşüş, operasyonlar, yakalamalar, ele geçirilen silah ve uyuşturucu verileri paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 18:46
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 18:46
Erzincan'da Suç Oranları Düştü: Vali Aydoğdu 2025 Asayiş Raporunu Açıkladı

Vali Aydoğdu 2025 Asayiş Raporunu Açıkladı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 2025 yılına ilişkin asayiş ve güvenlik verilerini düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı. Toplantıda; terörle mücadele, asayiş olayları, uyuşturucuyla mücadele, trafik denetimleri, düzensiz göç ve siber suçlar başta olmak üzere çok sayıda başlığa ilişkin veriler açıklandı.

Terör ve operasyonlar

Vali Aydoğdu, 2025 yılı içinde kent genelinde terör örgütlerine yönelik 49 operasyon gerçekleştirildiğini ve bu operasyonlar kapsamında 54 kişinin adli makamlara sevk edildiğini bildirdi.

Kişilere karşı suçlar

Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kategorisinde 2024 yılında 2.512 olay yaşanırken, 2025’te bu sayı yüzde 7 azalarak 2.340 oldu. Her iki yılda da olayların tamamı aydınlatılarak yüzde 100 başarı sağlandı.

Mal varlığına karşı suçlar

Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta 2024’te 355, 2025’te 279 olay meydana geldi; bu alanda yüzde 21,7 düşüş kaydedildi. 2025 yılı aydınlatma oranı yüzde 98,6 olarak bildirildi. Ayrıca otodan hırsızlık, kapkaç, yankesicilik ve motosiklet hırsızlığı olaylarının 2025 yılı boyunca hiç yaşanmadığı açıklandı.

Aranan şahıslar ve yakalamalar

2025 yılı içinde yürütülen çalışmalar sonucunda; 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 597, 5-10 yıl arası cezası bulunan 37, 10 yıl ve üzeri cezası bulunan 16 kişi olmak üzere toplam 650 aranan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca 2.055 kişi hakkında ifade işlemi yapıldı.

Ruhsatsız silah ve organize suç

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı kapsamında 2025 yılında ele geçirilen silah sayısı toplam 313 olarak açıklandı: 105 tabanca, 72 kurusıkı tabanca, 6 uzun namlulu silah ve 130 av tüfeği. Bu kapsamda 386 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Vali Aydoğdu, organize suç kapsamında herhangi bir olay yaşanmadığını vurguladı.

Uyuşturucuyla mücadele

Uyuşturucu imal ve ticareti kapsamında 82 operasyon düzenlenirken, 115 kişi gözaltına alındı ve 52 kişi tutuklandı. Kullanıcılık ve diğer suçlar kapsamında ise 324 olayda 356 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 38 kilo 651 gram uyuşturucu madde, 3.380 kök kenevir ve 8.771 adet sentetik ecza yer aldı.

Siber suçlar ve trafik

Siber suçlarla mücadele kapsamında 2025 yılı içinde 777 şahıs ve sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldı. Trafik kazalarında can kayıplarında düşüş görülürken, 2024 yılında olay yerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 32 iken 2025’te bu sayı 9 oldu. Denetlenen araç sayısı yüzde 8,4 artarak 665.393'e ulaştı.

Düzensiz göçle mücadele

2025 Aralık ayı sonu itibarıyla Erzincan’da geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 106 olarak açıklandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 79 operasyon yapılırken, 40 organizatör tutuklandı ve 77 araç el konuldu. Mobil göç noktalarında yapılan 4.541 kimlik denetiminde 5 düzensiz göçmen tespit edildi.

Vali Aydoğdu'nun paylaştığı veriler, 2025 yılında Erzincan'da asayiş ve güvenlik alanında kayda değer bir azalma ve etkin operasyonel sonuçlar ortaya koydu.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, 2025 YILINA AİT ASAYİŞ VE GÜVENLİK VERİLERİNİ DÜZENLEDİĞİ BASIN...

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, 2025 YILINA AİT ASAYİŞ VE GÜVENLİK VERİLERİNİ DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISIYLA KAMUOYUYLA PAYLAŞARAK, KENT GENELİNDE SUÇ ORANLARINDA ÖNEMLİ DÜŞÜŞLER YAŞANDIĞINI AÇIKLADI

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karamürsel'de Forklift Devrildi: Belediye İşçisi Atabey Esen Hayatını Kaybetti
2
Balıkesir Gömeç'te Trafik Kazası: Keremköy Rampasında 4 Yaralı
3
Gelsenkirchen'de Noel Tatilinde Banka Soygunu
4
Manavgat Irmağı'nda 54 Yaşındaki Muharrem Çakır'ın Cesedi Bulundu
5
Erzincan'da Suç Oranları Düştü: Vali Aydoğdu 2025 Asayiş Raporunu Açıkladı
6
Manisa'da Suç Örgütüne Operasyon: 15 Şüpheli Gözaltında
7
Çanakkale’de 40 Araç Trafikten Men Edildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları