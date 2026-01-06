Erzincan İliç maden kazası davasında 5. duruşma başladı
13 Şubat 2024 tarihli toprak kaymasında 9 işçi yaşamını yitirmişti
Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen ve 13 Şubat 2024 tarihli toprak kaymasında 9 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili davanın 5. duruşması görülmeye başlandı.
Duruşma, kazanın yaşandığı bölgede yaşanan can kaybı nedeniyle geniş ilgi gördü. Mahkeme salonunda tarafların ve avukatların hazır bulunduğu oturumda, dosyayla ilgili gelişmeler ve tanık dinlemeleri gündeme geldi.
Olayın meydana geldiği tarih ve can kaybı sayısı gibi önemli veriler dosyada korunurken, duruşmada soruşturmaya ilişkin ayrıntıların ele alınması bekleniyor.
Davaya ilişkin süreç ve bir sonraki duruşma tarihi hakkında resmi açıklamalar mahkeme tutanaklarıyla netleşecek.
