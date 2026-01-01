DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.764.569,23 0,03%

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Yeni Yılı Akyazı Polis Noktasında Karşıladı

Vali Hamza Aydoğdu, Akyazı Polis Uygulama Noktası’nda görevli polislerle buluşup telsizle tüm emniyet personelinin yeni yılını kutladı; vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 08:37
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 08:37
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Yeni Yılı Akyazı Polis Noktasında Karşıladı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Yeni Yılı Akyazı Polis Noktasında Karşıladı

Telsiz anonsuyla emniyet personeline yeni yıl mesajı verdi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Akyazı Polis Uygulama Noktasını ziyaret ederek görevli polislerle bir araya geldi. Vali Aydoğdu, telsiz anonsuyla il genelinde görev başında bulunan tüm emniyet personelinin yeni yılını kutladı ve vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi.

Vali Aydoğdu'ya ziyaret sırasında Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve birim amirleri eşlik etti.

Uygulama noktasında görev yapan polislerle bir süre sohbet eden Vali Aydoğdu, ardından telsiz anonsu yaparak emniyet güçlerinin şehrin ve vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz, sıcak-soğuk demeden, çoğu zaman ailelerinden uzak kalarak büyük bir fedakârlıkla görev yaptığını vurguladı. Vali Aydoğdu'nun konuşması şu şekilde oldu: "Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Cenab-ı Allah, ay yıldızlı al bayrağın gölgesi altında huzur içinde yaşamayı hepimize nasip etsin. 2026 yılının sizlere, ailenize ve çocuklarınıza huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum".

Ziyaret kapsamında trafik denetimi yapılan araç sürücüleri ve yolcuların da yeni yılını tebrik eden Vali Aydoğdu, vatandaşlara ikramlarda bulunarak hayırlı yolculuklar diledi.

VALİ AYDOĞDU, YENİ YILA POLİS UYGULAMA NOKTASINDA GİRDİ

VALİ AYDOĞDU, YENİ YILA POLİS UYGULAMA NOKTASINDA GİRDİ

VALİ AYDOĞDU, YENİ YILA POLİS UYGULAMA NOKTASINDA GİRDİ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da kadınlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
2
Bursa'da 2026'nın İlk Sabah Namazı Ulucami'de Kar Altında Kılındı
3
Çermik’te Karda Mahsur Kalan Ambulans, Belediye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
4
Mardin Nusaybin’de Kopan Elektrik Teli Gençlerin Üzerine Düştü — Yaralanma Yok
5
Hatay'da Karla Kaplanan Fayanslar Kaydırdı — Güvenlik Kamerası Düşme Anlarını Yakaladı
6
Çorum'da Yılbaşı Güvenliği: Bin 271 Emniyet ve Jandarma Personeli Görevde
7
Antalya'da Market Hırsızı 3 Çalışanı Bıçakla Yaraladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları