Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Yeni Yılı Akyazı Polis Noktasında Karşıladı

Telsiz anonsuyla emniyet personeline yeni yıl mesajı verdi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Akyazı Polis Uygulama Noktasını ziyaret ederek görevli polislerle bir araya geldi. Vali Aydoğdu, telsiz anonsuyla il genelinde görev başında bulunan tüm emniyet personelinin yeni yılını kutladı ve vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi.

Vali Aydoğdu'ya ziyaret sırasında Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve birim amirleri eşlik etti.

Uygulama noktasında görev yapan polislerle bir süre sohbet eden Vali Aydoğdu, ardından telsiz anonsu yaparak emniyet güçlerinin şehrin ve vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz, sıcak-soğuk demeden, çoğu zaman ailelerinden uzak kalarak büyük bir fedakârlıkla görev yaptığını vurguladı. Vali Aydoğdu'nun konuşması şu şekilde oldu: "Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Cenab-ı Allah, ay yıldızlı al bayrağın gölgesi altında huzur içinde yaşamayı hepimize nasip etsin. 2026 yılının sizlere, ailenize ve çocuklarınıza huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum".

Ziyaret kapsamında trafik denetimi yapılan araç sürücüleri ve yolcuların da yeni yılını tebrik eden Vali Aydoğdu, vatandaşlara ikramlarda bulunarak hayırlı yolculuklar diledi.

