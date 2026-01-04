Erzurum Aşkale'de TIR Kazası: Tamir Eden Usta Abdulsamet Burul Yaşamını Yitirdi

Erzurum Aşkale'de TIR Kazası: Tamir Eden Usta Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Erzurum’un Aşkale ilçesi Tepebaşı mevkiinde öğleden sonra meydana gelen trafik kazası ölümle sonuçlandı.

İddiaya göre, Oto Sanayi Sitesi’nde usta olarak çalışan baba ve oğlu, yol kenarında arızalanan bir TIR’ı tamir etmek üzere olay yerine gitti. Arızalı aracın tamiratı devam ederken, aynı güzergâhtan gelen başka bir TIR, yol kenarında duran araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, tamir sırasında kalkık durumda bulunan TIR’ın kupası hareket etti. O esnada aracın içerisinde bulunan genç usta Abdulsamet Burul, kupa ile motor aksamı arasında sıkıştı.

Olay yerine sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Burul, ağır yaralı olarak Aşkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç usta kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

