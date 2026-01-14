Erzurum Çat’ta Karla Mücadele Ekipleri Ambulansı Taşağıl Mahallesi’ne Ulaştırdı

Erzurum Çat’ın Taşağıl Mahallesi’nde rahatsızlanan yaşlı hasta, karla kapalı yolun açılmasının ardından ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 10:46
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 10:46
Yolu kardan kapanan mahallede sağlık ekipleri iş birliğiyle müdahale edildi

Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesinde aniden rahatsızlanan yaşlı bir şahsın yakınları, durumu bildirerek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Mahalle yolunun yoğun kar nedeniyle elverişsiz olması üzerine sağlık ekipleri, ulaşımı sağlamak amacıyla kış şartlarında görev yapan karla mücadele ekiplerinden destek istedi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yolu açarak ekiplerin mahalleye erişimini sağladı.

Yol açıldıktan sonra ambulans mahalleye ulaşarak hastaya müdahale etti. İlk muayenenin ardından hasta, tedavi için Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olay, karla mücadele ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuldu.

