Erzurum Çat’ta Karla Mücadele Ekipleri Ambulansı Taşağıl Mahallesi’ne Ulaştırdı

Yolu kardan kapanan mahallede sağlık ekipleri iş birliğiyle müdahale edildi

Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesinde aniden rahatsızlanan yaşlı bir şahsın yakınları, durumu bildirerek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Mahalle yolunun yoğun kar nedeniyle elverişsiz olması üzerine sağlık ekipleri, ulaşımı sağlamak amacıyla kış şartlarında görev yapan karla mücadele ekiplerinden destek istedi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yolu açarak ekiplerin mahalleye erişimini sağladı.

Yol açıldıktan sonra ambulans mahalleye ulaşarak hastaya müdahale etti. İlk muayenenin ardından hasta, tedavi için Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olay, karla mücadele ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuldu.

ERZURUM’UN ÇAT İLÇESİNE BAĞLI TAŞAĞIL MAHALLESİ’NDE ANİDEN RAHATSIZLANAN YAŞLI HASTA İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU.