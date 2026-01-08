Erzurum'da 1.600 Top Mermisi: MAFAM ve Jandarma Operasyonda

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 3 Temmuz 2025 tarihinde 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında toprağa gömülü halde bulunan yüzlerce top mermisinin tespit ve imhası sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Bulgular ve ilk müdahale

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 9. Kolordu Komutanlığı Patlayıcı Madde Keşif ve İmha Ekipleri tarafından yapılan kontrollü keşiflerde, lokal bir alanda bin 600 adet çeşitli çap ve ebatlarda top mermisi tespit edilerek topraktan çıkarıldı. İmha uzmanlarının incelemesiyle mermilerin Amerikan yapımı ve 1933-1938 yılları arasında üretildiği belirlendi. Vali Mustafa Çiftçi, bugüne kadar bin 100 mühimmatın imha edildiğini bildirdi.

Uzmanlar, mermilerin başka bir alana taşınmasının riskli olduğu değerlendirmesi üzerine, bulunduğu noktadan yaklaşık 1 km uzaklıktaki güvenli bir askeri bölgede kontrollü şekilde patlatılmasının uygun görüldüğünü kaydetti.

"Konu jandarmaya aktarıldı"

Vali Mustafa Çiftçi, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’in Erzurum ziyaretinde konuyu kendisine sunduklarını ifade ederek, "O ziyaret esnasında ben konuyu kendisine açtım. Organize Sanayi Bölgesi’nin daha önceden Milli Savunma Bakanlığına ait bir alan olduğunu yani askeri bir saha olduğunu, burada belki başka alanlarda da bu şekilde top mermilerinin gömülerek imha edilmiş olabileceğini, her tarafın bir gözden geçirilmesi gerektiği konusunu kendisine arz ettim. O da burayı devrettiklerini ve sorumlulukları altından çıktığını söyledi. Jandarma Genel Komutanlığı’nın bu konuda bir çalışma yapabileceğini ve bölgeyi tamamen tarayabileceğini söyledi. Bizlerde bu konuyu Jandarma İl Komutanlığımıza ilettik" dedi.

MAFAM devrede: Süreç ve takvim

Konuyu Milli Savunma Bakanlığı Millî Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) Daire Başkanlığı’na aktardıklarını ifade eden Jandarma İl Komutanı Albay Hakan Uğurlu, "Bunun üzerine MAFAM Başkanlığa bağlı ekipler bölgede bir ön keşif çalışması yaptı. Gerekli ekip çalışmaları yapıldıktan sonra bu bölgeye daha önceden görevlendirilen bir tim üzerine bir tim daha görevlendirildi. Ekip mühimmatları bulma ve imha etmek amacıyla çalışmalarına başladı. Önümüzdeki süreçte MAFAM Daire Başkanlığından bir ekip gelecek ve bu timleri yerinde akredite edecek. Çünkü akreditasyon olmadan, yetki ve sorumluluğu daire başkanlığı alamıyor. Daha sonra bu timler Kolordu Komutanlığı’mızın da malzeme ve tesisat desteğiyle çalışmalarına başlayacaklar. Yaklaşık olarak 75 bin metrekarelik bir alan tespiti var. Daire başkanlığınca yapılan çalışmalarda buradaki sürecin yaklaşık 5-6 ay süreci öngörülüyor" diye konuştu.

ERZURUM VALİSİ MUSTAFA ÇİFTÇİ VE JANDARMA İL KOMUTANI ALBAY HAKAN UĞURLU, ERZURUM’DA İNŞAAT ÇALIŞMALARININ SÜRDÜĞÜ 2. OSB YENİ ALANDA, 3 TEMMUZ 2025 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KAZI FAALİYETLERİ ESNASINDA, TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULUNAN YÜZLERCE TOP MERMİSİNİN TESPİT VE İMHASI İLE İLGİLİ SÜRECİN DEVAM ETTİĞİNİ AÇIKLADILAR.