Erzurum’da 2 bin 684 polis ve jandarma sahada olacak

Erzurum Valiliği, yılbaşı için geniş güvenlik önlemi aldı; polis, jandarma ve takviye birliklerle toplam 2 bin 684 personel sahada olacak.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:35
Erzurum Valiliği, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmelerini sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kapsamlı güvenlik tedbirleri alındığını duyurdu.

Polis tedbirleri

Açıklamaya göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde halkın yoğun bulunduğu alanlar ile şehir giriş-çıkışları ve ana arterlerde yoğunlaştırılmış önlemler planlandı. İl merkezinde; Cumhuriyet Caddesi, Terminal Caddesi, Mumcu Caddesi, Forum AVM çevresi, Milli Egemenlik Caddesi, Atatürk Üniversitesi Kampüsü, MNG AVM, Atatürk Evi ve civarı, Serra City, Şehir Hastanesi ve Oteller Bölgesi başta olmak üzere kritik noktalar gözetlenecek.

Detaylar şöyle bildirildi: İl merkezinde 59 nokta, 211 ekip ve 1.692 personel, ilçelerde 47 nokta, 51 ekip ve 346 personel görev yapacak. İl genelinde toplam 106 noktada, 262 ekip ve 2 bin 38 personel ile yılbaşı tedbirleri planlandı.

Jandarma görev planlaması

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından ise 31 Aralık 2025 günü için planlanan görev dağılımında; 58 asayiş noktasında, 106 Asayiş Timi, 18 Trafik Jandarması, 13 sivil unsur (JASAT, İsth., NSM, GKİT, TEM) olmak üzere toplam 137 unsur, 586 personel ve 114 araç ile görev yapılacağı açıklandı.

Takviye kuvvetler ve ihtiyat

Alınan tedbirleri güçlendirmek amacıyla çeşitli birlik ve timlerden takviyeler görevlendirildi: Erzurum Jandarma Komando Özel Harekât Tabur Komutanlığından 1 Komando Bölüğü, Dumlu, Şenkaya ve Karayazı Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlıklarından 1’er Komando Timi, Yakutiye, Aziziye ve Dumlu Cezaevi Bölük Komutanlıklarından 3’er Cezaevi Timi ile İlçe Jandarma Komutanlıklarından Ter Asayiş Timi tahsis edildi. Bu kapsamda toplam 873 personel ihtiyat kuvvet olarak hazır bulundurulacak.

Valilik yetkilileri, yürürlüğe konulan tedbirlerle yılbaşında kamu düzeninin ve vatandaş güvenliğinin en üst düzeyde sağlanacağını belirtti.

