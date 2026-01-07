Erzurum'da 2025'te 1.670 Ölümlü-Yaralamalı Trafik Kazası

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre Erzurum'da 2025'te polis sorumluluk bölgesinde 1.670 ölümlü-yaralamalı ve 2.942 maddi hasarlı kaza kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü verileri açıklandı

Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde 2025 yılında 1.670 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Trafik istatistiklerine göre kent merkezinde daha çok maddi hasarlı kazalar görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları, kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik verilerine göre; Erzurum’da 2025 yılı Aralık ayında 109 yaralamalı kaza ve 287 maddi hasarlı kazada 198 yaralı kayıtlara geçti.

Yıl genelinde ise 1.670 ölümlü-yaralamalı kaza; 2.942 maddi hasarlı kazada 26 ölü ve 2.918 yaralı kayıtlara geçti.

