Kütahya'da Trafik Denetimi: Bölücek Yol Ayrımında Ehliyet ve Ruhsat Kontrolleri

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Bölücek yol ayrımında ticari araçların ehliyet, ruhsat ve teknik uygunluk denetimlerini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:56
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:56
Emniyet Ekipleri Kenti Kilit Noktalarda Denetliyor

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, şehrin kilit noktalarında gerçekleştirdikleri denetimlerle trafik düzenini sağlamak ve güvenliği artırmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Denetimler sabah saatlerinden itibaren Bölücek yol ayrımı mevkiinde yoğunlaştı.

Ekipler, durdurulan araçlarda sürücülerin ehliyet ve ruhsat belgelerini titizlikle inceliyor. Özellikle ticari araçlar üzerinde yapılan kontrollerde, evrakların yanı sıra araçların teknik şartlara uygunluk denetimleri de gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, uygulamaların amacının trafik düzenini korumak ve olası kazaları minimuma indirmek olduğunu belirtti.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları