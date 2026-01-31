Kütahya'da Trafik Denetimi: Bölücek Yol Ayrımında Ehliyet ve Ruhsat Kontrolleri

Emniyet Ekipleri Kenti Kilit Noktalarda Denetliyor

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, şehrin kilit noktalarında gerçekleştirdikleri denetimlerle trafik düzenini sağlamak ve güvenliği artırmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Denetimler sabah saatlerinden itibaren Bölücek yol ayrımı mevkiinde yoğunlaştı.

Ekipler, durdurulan araçlarda sürücülerin ehliyet ve ruhsat belgelerini titizlikle inceliyor. Özellikle ticari araçlar üzerinde yapılan kontrollerde, evrakların yanı sıra araçların teknik şartlara uygunluk denetimleri de gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, uygulamaların amacının trafik düzenini korumak ve olası kazaları minimuma indirmek olduğunu belirtti.

KÜTAHYA’DA TRAFİK DENETİMİ