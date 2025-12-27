Erzurum'da Yılbaşı Denetimi: Tırda 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kent genelinde geniş çaplı uygulama yapıldı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı öncesi kent genelinde kapsamlı güvenlik uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalara Emniyet Müdürü Onur Karaburun da katıldı.

Polis ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde denetimlerini artırarak onlarca araçta arama yaptı ve yüzlerce şahsın sorgulamasını gerçekleştirdi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonda şüpheli S.E. idaresindeki tırda yapılan aramada 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler geri gönderme merkezine götürülürken, şüpheli sürücü gaz altına alındı.

Emniyet Müdürü Onur Karaburun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Yeni yıl öncesi tedbirlerimizi bir kat daha artırdık. Tüm ilçelerimizde ve şehir merkezinde trafik ekiplerimiz, asayiş ekiplerimiz halkımızın yeni yıla huzurlu olarak girmesi için görev başında. 34 noktada 460 personelimiz ile halkımızın can ve mal güvenliği için çalışıyoruz. Bu uygulamalarımız yeni yılın ilk günlerine kadar devam edecek.'

Emniyet yetkilileri, denetimlerin kentin farklı noktalarında eş zamanlı sürdüğünü ve benzer uygulamaların devam edeceğini bildirdi.

