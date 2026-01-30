Erzurum merkezli usulsüz kredi operasyonu: 38 şüpheli, 11 milyon 474 bin TL

Operasyon ve soruşturma detayları

Edinilen bilgiye göre, Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tahkikatı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarına ilişkin operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon, Erzurum merkezli olmak üzere Antalya, Kocaeli, Yalova ve Trabzon illerinde eş zamanlı olarak düzenlendi. Soruşturmada, Pasinler ilçesinde faaliyet gösteren Hasankale Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin, gerçek esnaflık faaliyeti bulunmayan şahıslara aracı kişiler vasıtasıyla kredi sağladığı tespit edildi.

İncelemelerde, esnaf kredilerinin sahte evraklarla organize edildiği ve toplamda 25 farklı kredinin usulsüz kullandırıldığı belirlendi. Bu krediler sonucunda şüphelilerin haksız menfaat temin ettiği, toplamda 11 milyon 474 bin TL tutarında usulsüz kredi kullandırıldığı anlaşıldı.

Yakalanan şüpheliler ve yasal işlem

Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 38 şüpheliden, 8'i savcılıkça serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 11 şüpheliye adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılma kararı verildi. Diğer taraftan, 19 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Soruşturma ve işlemlerle ilgili prosedürlerin sürdüğü, olayla bağlantılı incelemelerin devam ettiği bildirildi.

