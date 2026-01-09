Erzurum Uzundere'de Yayla Mahallesi'nde Sabah Yangını: Ev ve Eklentiler Kullanılamaz Hale Geldi

Erzurum'un Uzundere ilçesi Yayla Mahallesi'nde saat 05.30'te çıkan yangında Mustafa Kargın'a ait ev ve eklentiler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:12
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:13
Ev ve eklentiler tamamen kullanılamaz hale geldi

Erzurum’un Uzundere ilçesine bağlı Yayla Mahallesi’nde sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, saat 05.30 sıralarında Mustafa Kargın'a ait ev, ahır, samanlık ve tandır damında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden Karayolları Bakım Evi bekçisi, durumu mahalle muhtarına bildirerek vatandaşları uyardı.

İhbar üzerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede yangın mahalline ulaşan ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında can kaybı yaşanmadı, ancak ev ve eklentiler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Olay sırasında ev ve ahırın boş olduğu ve evin yazlık olarak kullanıldığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

