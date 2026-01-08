Erzurum Yakutiye'de Park Halindeki Araç Alev Aldı

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi'nde park halindeki otomobil alev aldı; vatandaşlar ve otopark işletmecisi ilk müdahaleyi yapıp itfaiye soğutma çalışması yürüttü.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 09:13
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:13
Çaykara Caddesi öğretmenevi arkasında çıkan yangına vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi'nde, öğretmenevi arkasında park halinde bulunan bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangın çevrede paniğe neden oldu. O sırada olay yerinde bulunan vatandaşlar ile otopark işletmecisinin yaptığı ilk müdahale sayesinde alevler kontrol altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta soğutma çalışması gerçekleştirerek olası yeniden alevlenmenin önüne geçti.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

