Esenler'de İETT Otobüsü Otoparka Daldı: Yaya Son Anda Kurtuldu

Esenler'de İETT otobüsü otoparka daldı
Olay anı güvenlik kamerasında
Esenler Uludağ Caddesi'nde dün saat 12.50 sıralarında meydana gelen kazada, gaz pedalı takılı kaldığı iddia edilen ve içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü kontrolden çıkarak önce kaldırıma, ardından yol kenarındaki otoparka daldı.
Kaza, İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan otobüste gerçekleşti. Olayın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kaza nedeniyle park halindeki bazı araçlarda ve otoparkta hasar oluştu.
Olay yerinde çekilen güvenlik kamerası görüntüleri kazanın boyutunu gözler önüne seriyor. Görüntülerde kontrolünü kaybeden otobüsün hızla otoparka daldığı, kaldırımda yürüyen bir kişinin ise aracın altına kalmaktan son anda kurtulduğu anlar yer alıyor.
Soruşturma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
