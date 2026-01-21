Esenler'de İETT Otobüsü Otoparka Daldı: Yaya Son Anda Kurtuldu

Esenler Uludağ Caddesi'nde gaz pedalı takılı olduğu iddia edilen İETT otobüsü otoparka daldı; güvenlik kamerası bir yayanın araç altından son anda kurtulduğunu gösteriyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 10:12
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:20
Esenler'de İETT otobüsü otoparka daldı

Olay anı güvenlik kamerasında

Esenler Uludağ Caddesi'nde dün saat 12.50 sıralarında meydana gelen kazada, gaz pedalı takılı kaldığı iddia edilen ve içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü kontrolden çıkarak önce kaldırıma, ardından yol kenarındaki otoparka daldı.

Kaza, İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan otobüste gerçekleşti. Olayın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kaza nedeniyle park halindeki bazı araçlarda ve otoparkta hasar oluştu.

Olay yerinde çekilen güvenlik kamerası görüntüleri kazanın boyutunu gözler önüne seriyor. Görüntülerde kontrolünü kaybeden otobüsün hızla otoparka daldığı, kaldırımda yürüyen bir kişinin ise aracın altına kalmaktan son anda kurtulduğu anlar yer alıyor.

Soruşturma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

