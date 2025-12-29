DOLAR
Esenyurt Servis Faciası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti — Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Esenyurt Adile Naşit Bulvarı'ndaki servis midibüsü kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi; yeni görüntüler aracın şarampole yuvarlandığını gösteriyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:05
Esenyurt Servis Faciası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti — Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Esenyurt servis faciası: 5 kişi hayatını kaybetti

Yeni görüntüler şarampole yuvarlanan midibüsü gösteriyor

Esenyurt Adile Naşit Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, sem pazarından dönen vatandaşları taşıyan servis midibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Kazada, şoför Niyazi Çelik (61) ile yolculardan Hacer Çakmakçı (40), Ahmet Kandemir (44), Faranak Tashakornogedehy ve Ayten Özfırat (68) yaşamını yitirdi. Olayda ayrıca 7 yolcu yaralandı.

Olay yerinden elde edilen yeni görüntülerde, şarampole yuvarlanmış durumdaki servis midibüsü net biçimde görülüyor. Görüntüler, kazanın boyutunu ve aracın devrilme anına ilişkin görsel ayrıntıları ortaya koyuyor.

Gelişmeler ve soruşturma ile ilgili bilgiler yetkili makamlar tarafından kamuoyuna duyurulacaktır.

Esenyurt'ta 5 kişinin hayatını kaybettiği servis faciasının yeni görüntüleri ortaya...

Esenyurt'ta 5 kişinin hayatını kaybettiği servis faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Gizem Polat

